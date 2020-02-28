    28 февраля 2020, 05:17

    Польская модель окрасила белки глаз и почти ослепла

    Кирилл Фролов

    Жительница Польши почти полностью ослепла после неудачной процедуры окрашивая белков глаз. Мастер ввел ей чернила для обычных татуировок, теперь его ждет суд, сообщило издание Wprost.
    Польская модель окрасила белки глаз и почти ослепла

    В ноябре 2016 года Instаgrаm-модель Александра Садовска, которой тогда был 21 год, решила окрасить глаза в черный цвет по примеру польского рэпера Попека. Для этого она отправилась в тату-салон в Варшаве.

    После процедуры (татуировщик сделал несколько инъекций в каждое глазное яблоко) девушка перестала видеть одним глазом. Мастер ее успокоил, порекомендовав принимать обезболивающее и делать компрессы. Позднее выяснилось, что он никогда не проводил подобных процедур.

    В варшавском Центре микрохирургии глаза Садовской сказали, что во время окрашивания глазные яблоки получили серьезные повреждения. Одним глазом она не видит совсем, другой также подвержен риску слепоты.

    Чернила, которые Садовской вводили в глаза, сдали на лабораторный анализ. Выяснилось, что это обычная краска для татуировок. Вещество нельзя применять для окрашивания белков глаз.

    Мастеру, проводившему процедуру, теперь грозит до трех лет тюрьмы по обвинению в непреднамеренном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд должен начаться в ближайшее время.

    При этом татуировщик Петр А. продолжает трудиться в тату-салоне. Вину он не признает. Пострадавшая также требует от него компенсацию в 1,5 миллиона злотых (25 миллионов рублей), сообщило издание Super Express.

    Врачи рассказали модели, что заметного улучшения зрения добиться не удастся. При этом постепенно слепота прогрессирует.

    «Ущерб слишком большой. Боюсь, я полностью ослепну», — заявила девушка.