Польская модель окрасила белки глаз и почти ослепла

В ноябре 2016 года Instаgrаm-модель Александра Садовска, которой тогда был 21 год, решила окрасить глаза в черный цвет по примеру польского рэпера Попека. Для этого она отправилась в тату-салон в Варшаве.

После процедуры (татуировщик сделал несколько инъекций в каждое глазное яблоко) девушка перестала видеть одним глазом. Мастер ее успокоил, порекомендовав принимать обезболивающее и делать компрессы. Позднее выяснилось, что он никогда не проводил подобных процедур.

В варшавском Центре микрохирургии глаза Садовской сказали, что во время окрашивания глазные яблоки получили серьезные повреждения. Одним глазом она не видит совсем, другой также подвержен риску слепоты.

Чернила, которые Садовской вводили в глаза, сдали на лабораторный анализ. Выяснилось, что это обычная краска для татуировок. Вещество нельзя применять для окрашивания белков глаз.

Мастеру, проводившему процедуру, теперь грозит до трех лет тюрьмы по обвинению в непреднамеренном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд должен начаться в ближайшее время.

При этом татуировщик Петр А. продолжает трудиться в тату-салоне. Вину он не признает. Пострадавшая также требует от него компенсацию в 1,5 миллиона злотых (25 миллионов рублей), сообщило издание Super Express.

Врачи рассказали модели, что заметного улучшения зрения добиться не удастся. При этом постепенно слепота прогрессирует.

«Ущерб слишком большой. Боюсь, я полностью ослепну», — заявила девушка.