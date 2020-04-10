Почти миллион. Россиянин за границей вернул крупную выплату от государства, начисленную по ошибке

Россиянин в Аргентине получил матпомощь от государства почти в миллион рублей. Сознательный гражданин понял, что это ошибка, и вернул деньги. «360» связался с туристом и выяснил подробности.

Иван Огородов застрял в Аргентине из-за коронавируса. Государство для оказания помощи гражданам России за рубежом перечисляет туристам деньги. Вот только в этом случае произошел сбой и туристу в Аргентине перевели 909 600 рублей.

Источник фото: телеканал «360»

По словам путешественника, он сразу понял, что это ошибка.

«Ошиблись годом. Перевели за 374 дня, а не 14 дней», — рассказал он.

Почти сутки Огородов потратил на то, чтобы вернуть ошибочно перечисленные средства. В итоге деньги списали назад, но не оставили даже положенную материальную помощь.

Источник фото: телеканал «360»

«На карте осталось 50 рублей», — сообщил турист.

Ранее россиянка оказалась в Боливии без денег. Она ехала еще до начала пандемии коронавируса. Теперь не может вернуться домой и получить финансовую помощь.