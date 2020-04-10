    10 апреля 2020, 00:51

    Почти миллион. Россиянин за границей вернул крупную выплату от государства, начисленную по ошибке

    Арина Гудилова, Екатерина Земская, Иван Степанов

    Россиянин в Аргентине получил матпомощь от государства почти в миллион рублей. Сознательный гражданин понял, что это ошибка, и вернул деньги. «360» связался с туристом и выяснил подробности.
    Почти миллион. Россиянин за границей вернул крупную выплату от государства, начисленную по ошибке

    Иван Огородов застрял в Аргентине из-за коронавируса. Государство для оказания помощи гражданам России за рубежом перечисляет туристам деньги. Вот только в этом случае произошел сбой и туристу в Аргентине перевели 909 600 рублей.

    Почти миллион. Россиянин за границей вернул крупную выплату от государства, начисленную по ошибке | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    По словам путешественника, он сразу понял, что это ошибка.

    «Ошиблись годом. Перевели за 374 дня, а не 14 дней», — рассказал он.

    Почти сутки Огородов потратил на то, чтобы вернуть ошибочно перечисленные средства. В итоге деньги списали назад, но не оставили даже положенную материальную помощь.

    Почти миллион. Россиянин за границей вернул крупную выплату от государства, начисленную по ошибке | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «На карте осталось 50 рублей», — сообщил турист.

    Ранее россиянка оказалась в Боливии без денег. Она ехала еще до начала пандемии коронавируса. Теперь не может вернуться домой и получить финансовую помощь.