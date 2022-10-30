Почти миллион человек столкнулись с последствиями шторма «Налджи» на Филиппинах | 360°

Мир 30 октября 2022, 14:40 Почти миллион человек столкнулись с последствиями шторма «Налджи» на Филиппинах NDRRMC: на Филиппинах в результате тайфуна 48 человек погибли, еще 40 пострадали Unsplash

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Более 932 тысяч человек ощутили на себе последствия тропического тайфуна «Налджи», который разыгрался на филиппинском острове Лусон. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

Шторм унес жизни 48 человек, еще 40 пострадали, 22 числятся пропавшими без вести.

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Тайфун повредил более 550 зданий, почти 160 разрушил. Ущерб нанесен шести аэропортам и 78 морским портам, 231 дороге и 61 мосту. В эвакуационных центрах находятся 364,7 тысячи человек.

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Во время шторма в 124 филиппинских городах зафиксировали перебои с подачей электричества, Жители 38 населенных пунктов пожаловались на проблемы со связью, в восьми — с водоснабжением.

Занятия в 662 учебных заведениях и работу 201 предприятия приостановили. Ущерб сельскому хозяйству оценили в 54,96 миллиона песо.

Ранее сообщалось, что минимум 31 человек погиб из-за сильнейших наводнений и оползней на острове Минданао на Филиппинах.

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