Почти миллион человек столкнулись с последствиями шторма «Налджи» на Филиппинах | 360°

30 октября 2022, 14:40
Почти миллион человек столкнулись с последствиями шторма «Налджи» на Филиппинах
NDRRMC: на Филиппинах в результате тайфуна 48 человек погибли, еще 40 пострадали
Более 932 тысяч человек ощутили на себе последствия тропического тайфуна «Налджи», который разыгрался на филиппинском острове Лусон. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
Шторм унес жизни 48 человек, еще 40 пострадали, 22 числятся пропавшими без вести.
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Тайфун повредил более 550 зданий, почти 160 разрушил. Ущерб нанесен шести аэропортам и 78 морским портам, 231 дороге и 61 мосту. В эвакуационных центрах находятся 364,7 тысячи человек.
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Во время шторма в 124 филиппинских городах зафиксировали перебои с подачей электричества, Жители 38 населенных пунктов пожаловались на проблемы со связью, в восьми — с водоснабжением.
Занятия в 662 учебных заведениях и работу 201 предприятия приостановили. Ущерб сельскому хозяйству оценили в 54,96 миллиона песо.
Ранее сообщалось, что минимум 31 человек погиб из-за сильнейших наводнений и оползней на острове Минданао на Филиппинах.
В июле в Сочи произошел потоп: страшная стихия уничтожила домашнее богатство семьи певца Владимира Кузьмина, написали «Дни.ру».
Наводнения
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