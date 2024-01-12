Мир 12 января 2024, 13:05 «Почти копейки». Стало известно, во сколько США обошлись удары по объектам в Йемене Политолог Полетаев оценил удары США по Йемену в 200 миллионов долларов Mohammed Mohammed/XinHua/globallookpress

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Удары по объектам хуситов в Йемене могли стоить Соединенным Штатам около 200 миллионов долларов. Об этом РИА «Новости» рассказал политолог Сергей Полетаев.

По его словам, в масштабах военного бюджета США это «почти копейки». Если конфликт разрастется, то траты на него начнут исчисляться десятками миллиардов, подчеркнул собеседник агентства.

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Президент США Джо Байден может лишиться своей должности из-за американских ударов по Йемену, отметил востоковед Сергей Серебров. Он добавил, что действия Соединенных Штатов направлены на укрепление власти в Красном море.

Член политбюро шиитского движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад выразил мнение, что ударами по хуситам США и Великобритания стремятся отвлечь внимание от палестино-израильского конфликта. Однако англосаксы пожалеют об атаках на Йемен, добавил аль-Асад.