Среди жителей Германии 63% отрицательно оценили манеру, в которой канцлер ФРГ Олаф Шольц говорит о ситуации на Украине. Об этом стало известно по итогам опроса, который провел институт изучения общественного мнения Civey для газеты Augsburger Allgemeine.

При этом 39% оценили манеры политика крайне отрицательно и еще 24% — отрицательно, положительно к высказываниям Шольца отнеслись 22% опрошенных, еще 15% затруднились с ответом.

Опрос прошел с 30 июня по 5 июля, в нем приняли участие 5002 человека.

Ранее канцлер ФРГ оказался в центре скандала из-за того, что якобы высокомерно пообщался с одной из журналисток во время пресс-конференции по итогам трехдневного саммита «Большой семерки» (G7). Шольца спросили, может ли он подробно сообщить о возможных гарантиях безопасности для Украины.

«Да, могу», — ответил Шольц.

При этом политик улыбнулся и тихо засмеялся. После небольшой паузы представитель Германии добавил, что «это все», и развел руками с усмешкой.