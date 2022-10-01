Почти 20 человек пострадали в Испании из-за неудачного научного эксперимента | 360°

Мир 01 октября 2022, 15:40 Поделиться Telegram

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Viber Почти 20 человек пострадали в Испании из-за неудачного научного эксперимента El Gerio: в Испании 18 человек получили травмы в ходе химического эксперимента

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Химический эксперимент во время научно-развлекательного представления в Испании закончился взрывом. Пострадали 18 человек, сообщило издание El Gerio.

Шоу устраивал местный популяризатор науки в Каталонии. Он смешал в бочке жидкий азот с горячей водой. Полученный раствор взорвался, разорвав емкость. Ее части разлетелись в толпу и ранили зрителей. Самые сильные травмы получила пятилетняя девочка.

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Сотрудники Университета Жироны, который организовал представление, извинились перед зрителями и обещали помочь тем, кто пострадал.

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Они уточнили, что опыт проводился неоднократно. Раньше все обходилось без эксцессов, но в этот раз привычные действия «непостижимым образом» спровоцировали взрыв.

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