Почти 20 человек пострадали в Испании из-за неудачного научного эксперимента | 360°

Все новости

Эксклюзив

01 октября 2022, 16:33

Три человека пострадали в ДТП в Рязановском поселении в Москве

Подмосковье

01 октября 2022, 16:32

Презентация альманаха «Живопись света. Искусство фотографии» прошла в Серпуховском музее

Реклама

Мир

01 октября 2022, 16:23

Монголия предложила вид на жительство всем желающим россиянам

Армия

01 октября 2022, 16:20

Мобилизованных из Астраханской области отправили в Чечню для обучения

Спецоперация

01 октября 2022, 16:13

Мирный житель получил ранение после обстрела ВСУ Старомихайловки в ДНР

Общество

01 октября 2022, 16:12

Возвращение домой ради общего будущего. Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — о вхождении в Россию

Общество

01 октября 2022, 16:10

Названо условие приостановки дела о банкротстве мобилизованных через арбитраж

Мир

01 октября 2022, 15:57

Илон Маск представил прототип человекоподобного робота за $20 тысяч

Армия

01 октября 2022, 15:52

Продажу алкоголя рядом с пунктами сбора мобилизованных запретили в Новосибирске

Мир

01 октября 2022, 15:40

Почти 20 человек пострадали в Испании из-за неудачного научного эксперимента

El Gerio: в Испании 18 человек получили травмы в ходе химического эксперимента

Читать 360tv в

Химический эксперимент во время научно-развлекательного представления в Испании закончился взрывом. Пострадали 18 человек, сообщило издание El Gerio.

Шоу устраивал местный популяризатор науки в Каталонии. Он смешал в бочке жидкий азот с горячей водой. Полученный раствор взорвался, разорвав емкость. Ее части разлетелись в толпу и ранили зрителей. Самые сильные травмы получила пятилетняя девочка.

Реклама

Сотрудники Университета Жироны, который организовал представление, извинились перед зрителями и обещали помочь тем, кто пострадал.

Реклама

Они уточнили, что опыт проводился неоднократно. Раньше все обходилось без эксцессов, но в этот раз привычные действия «непостижимым образом» спровоцировали взрыв.

Взрывы

Испания

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама