Мир 10 декабря 2023, 13:51 Почти четыре тысячи машин скопилось в очереди на границе Польши и Украины Погранслужба Украины: в очереди на границе с Польшей скопилось 3,5 тысячи машин ZUMA Press / Global Look Press

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Почти четыре тысячи автомобилей скопилось в очередях на границе Украины с Польшей, переговоры не помогли решению проблемы. Об этом в эфире местного телеканала «Рада» заявил представитель украинской Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Ситуация осталась неизменной, четыре направления заблокированы. По состоянию на 10 утра воскресенья, в сторону Украины очередь на польской территории сформировалась из 3 500 транспортных грузовых средств», — сказал он.

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Демченко уточнил, что наибольшее количество грузовиков стоят неподалеку от КПП «Шегини» — 1 200, а еще 900 — на «Ягодине».

«После определенных договоренностей с другой стороной мы не увидели ослабления блокировки, которая позволила бы увеличить пропускную способность для большегрузов», — добавил чиновник.

Польские водители с конца ноября начали блокировать автомобильные КПП на границе с Украиной. Они препятствовали поставкам военных грузов и движению коммерческих машин.

Ранее на Украине предложили вернуть в страну застрявшие на границе грузовики по железной дороге.