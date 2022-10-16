Несколько стран ЕС восстановили торговлю с Россией до февральского уровня | 360°

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Несколько стран ЕС восстановили торговлю с Россией до февральского уровня

РИА «Новости»: шесть стран Евросоюза восстановили торговлю с Россией до уровня февраля

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Шесть государств Европейского союза в июне восстановили объемы импорта и экспорта с Россией до показателей февраля 2022 года. Об этом со ссылкой на анализ отчетов статистических служб написало РИА «Новости».

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Согласно опубликованным показателям ведомств, объем экспортной продукции стран ЕС в Россию обогнал значения февраля. Среди них Латвия (67%), Словения (37%), Хорватия (28%), Болгария (25%), Эстония (19%), Кипр (12%) и Люксембург (7%).

Помимо этого, импорт продукции из России обошел показатели февраля в десяти странах. Среди них Это Словения (в 4,4 раза), Хорватия (в 2,7 раза), Чехия (в 2 раза), Мальта (88%), Испания (46%), Бельгия (39%), Люксембург (22%), Кипр (13%), Эстония (11%) и Болгария (10%).

Таким образом, Эстония, Хорватия, Словения, Люксембург, Кипр и Болгария нарастили экспорт и импорт к показателям февраля.

В целом за первые шесть месяцев года экспорт стран Европейского союза в Россию снизился до уровня 24,4 миллиарда евро от значения 41,1 миллиарда за аналогичный период в 2021 году. Однако объемы импорта увеличились до 121,7 миллиарда евро с 66,4 миллиарда за первое полугодие 2021 года.

Ранее китайские СМИ предупредили, что без сотрудничества с Россией Европу ждет упадок. Произойдет общее снижение уровня жизни, деиндустриализация и уменьшение инвестиций в регион.

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