Несколько стран ЕС восстановили торговлю с Россией до февральского уровня | 360°

Мир 16 октября 2022, 10:08 Поделиться Telegram

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Viber Несколько стран ЕС восстановили торговлю с Россией до февральского уровня РИА «Новости»: шесть стран Евросоюза восстановили торговлю с Россией до уровня февраля РИА Новости

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Шесть государств Европейского союза в июне восстановили объемы импорта и экспорта с Россией до показателей февраля 2022 года. Об этом со ссылкой на анализ отчетов статистических служб написало РИА «Новости».

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Согласно опубликованным показателям ведомств, объем экспортной продукции стран ЕС в Россию обогнал значения февраля. Среди них Латвия (67%), Словения (37%), Хорватия (28%), Болгария (25%), Эстония (19%), Кипр (12%) и Люксембург (7%).

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