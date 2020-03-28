Почти четверть опрошенных американцев осталась без работы

В результате распространения короновируса почти четверть работоспособных американцев потеряла работу или была отправлена в отпуск без сохранения жалованья. Оставаться дома признал необходимым 81% участников опроса.

На результаты исследования службы Ipsos ссылается ТАСС. Большинство опрошенных американцев заявили, что несмотря на последствия для экономики страны, нужно оставаться в самоизоляции гораздо дольше 12 апреля. Срока, назначенного президентом США Дональдом Трампом. С ними не согласились 19% респондентов.

Накануне Министерство труда США сообщило о регистрации 3,2 миллионов заявок на получение пособий по безработице. Это новый исторический максимум с 1982 года. По последним данным, в Соединенных Штатах заразились коронавирусом более 100 тысяч человек. Выздоровели 862 человека, умерли — 1544 пациента.