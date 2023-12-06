Мир 06 декабря 2023, 12:46 Почти 900 эвакуированных из Газы россиян вернулись на родину Захарова: в Россию прибыли 883 эвакуированных из сектора Газа РИА «Новости»

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В Россию прилетели 883 человека, которых эвакуировали из сектора Газа. Об этом на брифинге сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Из сектора Газа с 12 ноября удалось вывести 898 россиян и членов их семей. В России уже прибыли 883 человека», — сказала она.

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Дипломат отметила, что всего за помощью обращались порядка 1100 человек, отметил RT.

«Российские дипломатические миссии продолжают работу с властями Палестины, Израиля и Египта с целью скорейшей безопасного возвращения россиян и палестинцев из сектора Газа», — добавила Захарова.

Утром во вторник стало известно о прибытии в Москву спецборта со 120 россиянами и членами семей, которых спасли из палестинского анклава. Сотрудники Минздрава осмотрели их и выявили ряд заболеваний, в том числе гипертонию и сахарный диабет.

Жители Газы выехали в Египет со стороны КПП «Рафах», после чего из переправили в Москву из Каира.