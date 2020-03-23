Почти 90% заболевших COVID-19 в Китае вылечились

Почти 90% заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели. По официальной информации, в больницах остаются 5 120 человек.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая регулярно публикует обновления о ситуации с коронавирусом в стране. По последним данным, в КНР вирус нашли у 81 093 человек, из них 72 703 человека излечились от COVID-19 и были выписаны из больниц. Это составляет 89,65% от общего числа заболевших, написало РИА «Новости».

Подавляющее число случаев заражения коронавирусом пришлось на провинцию Хубэй, где находится город Ухань. За ее пределами в Китае было зарегистрировано 13293 случая заражения, 117 человек погибли, то есть смертность составила 0,88%.

В провинции Хубэй COVID-19 заболели 67 800 человек, 3153 из них скончались, смертность составила 4,65%, причем в самом Ухане этот показатель еще выше — 5%.

Власти Китая объявили ВОЗ о вспышке пневмонии нового типа в городе Ухань в центральной части страны 31 декабря 2019 года. С января коронавирус вышел за границе КНР и распространился по всему миру. Сейчас COVID-19 заболели более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. В Китае 12 марта заявили, что в стране пройден пик эпидемии.