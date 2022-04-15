Почти 80 жителей ДНР погибли под обстрелами с февраля

Общее число погибших под украинскими обстрелами в ДНР достигло 79 человек. Статистику с начала эскалации конфликта опубликовал Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранения разной степени тяжести получили 310 мирных жителей, в том числе 24 ребенка. Украинскими снарядами было повреждено 2322 жилых дома, 273 транспортных средства и 553 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе 32 медучреждения, 84 образовательных заведения и 281 объект электро-, водо- и газоснабжения.

Почти за два месяца эскалации конфликта, с 17 февраля, в ДНР зафиксировали 1924 факта ведения огня, причем 1730 случаев с применением тяжелого вооружения. При этом половина обстрелов приходится на донецкое направление. Было выпущено свыше 20,7 тысячи боеприпасов разного калибра, в том числе 25 ракет из ракетного комплекса «Точка-У», шесть ракет реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган» и почти 2,3 тысячи — БМ-21 «Град».

Народная милиция ДНР показала, что осталось от Ясиноватского машиностроительного завода после того, как его обстреляли ВСУ. На предприятии погиб один человек, еще двое работников получили ранения различной степени тяжести.