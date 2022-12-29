Мир 29 декабря 2022, 09:25 Почти 8 миллионов беженцев приехали в Европу с Украины с начала спецоперации ООН сообщила, что с начала СВО в Европу приехали почти 8 миллионов украинских беженцев РИА «Новости»

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Всего с начала российской спецоперации с Украины в Европу уехали 7 896 825 человек. По последним данным, их число за прошедшую неделю увеличилось на 33 486 человек. Об этом заявили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), написал ТАСС.

Управление сообщило, что с 24 февраля по 27 декабря больше всего человек приняла Россия. Речь идет о 2 852 395 беженцах. Также украинцев приняли в Польше, (1 546 354), ФРГ (1 021 667), Чехии (474 731), Италии (173 231), Испании (160 287), а также в Великобритании (152 200), Болгарии (148 451), Франции (118 994). Еще по примерно 100 тысяч беженцев приняли в Молдавии (100 494), Словакии (105 370) и Румынии (106 629).

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В других же государствах их число не превышает 100 тысяч. Уточняется, что в нацпрограммы временной защиты и поддержки включили 4 885 650 беженцев. По информации УВКБ, после 24 февраля с Украины в другие страны уехали в общей сложности 16 867 334 человека. Однако 8 952 486 из них уже пересекали границу в обратном направлении.

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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее главными целями защиту людей в Донбассе, а также денацификацию и демилитаризацию соседней страны. Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не пойдет на переговоры на основе предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским «формуле мира».