Мир 01 января 2023, 18:25 Почти 700 машин сожгли во Франции в новогоднюю ночь в ходе беспорядков Министр МВД Франции Дарманена: за ночь в стране сожгли 690 машин РИА «Новости»

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Во Франции в результате беспорядков в новогоднюю ночь сожгли 690 автомобилей. Об этом сообщила министр внутренних дел страны Жеральда Дарманена в Twitter.

За ночь жандармы и полицейские произвели 490 задержаний. При этом, как отметила французский министр, 2022-й стал годом, когда в новогоднюю ночь в стране сожгли меньше всего машин, но задержали больше всего нарушителей порядка. Годом раньше задержали 441 хулигана, сожженными оказались 874 машины.

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В ночь на 1 января во Франции работали 90 тысяч правоохранителей. Есть сообщения о пострадавших со стороны полицейских.

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Автомобили в канун Нового года в этой стране поджигают с начала 1990-х, особенно часто — в бедных районах. Причины разнообразны — вандализм может быть как связан с личными проблемами поджигателя, так и являться выражением политического протеста. Особенно много машин поджигали на рубеже 2007 и 2008 годов, когда президентом Франции стал Николя Саркози.