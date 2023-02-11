Мир 11 февраля 2023, 12:05 Почти 70 мешков с останками людей нашли в тайных захоронениях в Мексике El Milenio: 68 мешков с человеческими останками нашли в 9 тайных захоронениях в Мехико Викимедиа

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В мексиканском штате Мехико обнаружили 68 мешков с останками людей, сообщила газета El Milenio. Черные пакеты нашли в девяти тайных захоронениях неподалеку от Толуки.

О «братских могилах» властям рассказали задержанные участники одной из банд, орудующих в регионе. После допроса следователи принялись обследовать лесополосу.

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Поиск останков продолжили силами военнослужащих, полицейских и сотрудников прокуратуры штата. Пока неизвестно, сколько жертв преступников могли тайно похоронить.

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Мексика много лет переживает разгул насилия и преступности. В стране действуют организованные банды и наркокартели.

По официальным подсчетам, в латиноамериканском государстве с 1964 по 2022 год без вести пропали более 100 тысяч человек, при этом в прошлом году число убийств сократилось на семь процентов.

В Мехико, как и в ряде других штатов, ситуация в сфере безопасности пока сложная. Самый криминогенный регион — Гуанахуато, где за год погибли свыше 3,2 тысячи человек.