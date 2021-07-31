Почти 70% избирателей США поддержали обязательную вакцинацию

В поддержку обязательной вакцинации от коронавируса в США высказались 68% избирателей страны. Такие данные по результатам опроса привело издание The Hill.

Есть и те, кто в категоричной форме против обязательных прививок. Таких американцев нашлось 32% среди респондентов.

Как отметили в статье аналитики, в опросе очень показательны некоторые моменты. Среди тех, кто еще не сделал ни одной прививки, подавляющее большинство людей против инициативы. Среди тех, кто уже вакцинирован, поддержали вакцинацию 81% избирателей.

В опросе принимали участие 948 человек. Все они являются зарегистрированными избирателями в США.

Накануне администрация американского президента озвучила планы по обязательной вакцинации. В первую очередь, она может коснуться сотрудников правительства США. Те из них, кто не поставил прививку, будут носить маски и постоянно сдавать тесты на коронавирус.

Президент Джо Байден также позволил местным властям принимать решения о вакцинах в отдельных регионах. Теперь на местах будут решать, каким категориями сотрудников нужна обязательная прививка.