Общее количество погибших в Донецкой Народной Республике за весь период украинской вооруженной агрессии достигло 6852 человек, из них 100 — дети. Об этом сказано на сайте уполномоченного по правам человека ДНР Дарьи Морозовой.

По данным Морозовой, только за последнюю неделю, с 15 по 21 апреля, в республике погибли 42 мирных жителя и 225 представителей силовых структур. Еще 189 гражданских лиц и 760 силовиков получили ранения. А с 1 января 2022 года жертвами стали 388 мирных жителей, травмы получили 1492.

«Во время вооруженного конфликта наиболее страдает мирное население, проживающее в зоне ведения боевых действий и вблизи линии соприкосновения сторон», — сказано в докладе омбудсмена по социально-гуманитарной ситуации в ДНР.

Дарья Морозова отметила, что из-за действий ВСУ некоторые дети потеряли родных. Она указала на «крайнюю актуальность» гуманитарного проекта по опеке над детьми из Донбасса, который реализуется в Московской области. Проект предполагает поиск родственников по базам РФ и Международного комитета Красного Креста. Если близкие не находятся, власти региона рассматривают передачу детей под временную опеку в приемные семьи, а в перспективе — усыновление.

Первые дети из ДНР обретут новые семьи 23 апреля.