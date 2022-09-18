Почти 60% жителей Германии признались в страхе от невозможности заплатить за свет и газ | 360°

Мир 18 сентября 2022, 20:16 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Почти 60% жителей Германии признались в страхе от невозможности заплатить за свет и газ Bild: 59% жителей Германии боятся, что не смогут оплатить счета за свет и газ freepik.com

Читать 360tv в

Свыше половины (59%) жителей Германии боятся, что не смогут оплатить счета за газ и свет. Результаты опроса исследования института INSA опубликовало издание Bild.

Если такое количество людей действительно не сможет оплачивать указанные услуги, это будет угрожать большими сложностями для работы городских коммунально-бытовых служб, предупредили авторы материала.

Реклама

По словам премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля, с одной стороны, коммунальщики должны сами платить все больше за электроэнергию, а с другой — вынуждены испытывать опасения, что население не расплатится по счетам.

Реклама

«Меры поддержки, которые государство подготовило для бизнеса, должны распространяться и на городские коммунальные службы», — добавил он.

Ранее власти Германии неоднократно предлагали жителям по максимуму экономить свет и воду, больше кататься на велосипеде, а мыться в душе — по возможности быстрее. Вице-канцлер Роберт Хабек в июле заявил, что Германию ждут веерные отключения электричества.

1 0 0 0 0 0