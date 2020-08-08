Почти 60 человек пострадали во время массовых беспорядков в Бейруте

После мощнейшего взрыва селитры в порту Бейрута жители столицы Ливана снова вышли на антиправительственные митинги. Протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали 58 человек. Об этом сообщил ливанский Красный крест на своей странице в Twitter.

«14 раненых доставили в ближайшие больницы. 44 человека получают медицинскую помощь на месте», — говорится в сообщении организации.

Силовики используют против митингующих, которые забрасывают их камнями, слезоточивый газ. К зданию правительства Ливана стягивают дополнительные силы.

Взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. По предварительным данным, на складе взорвалось более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которая хранилась в порту шесть лет. Ударная волна сравняла с землей полгорода. Около 300 тысяч жителей Бейрута лишились крыши над головой и имущества. По сообщению Минздрава Ливана, жертвами взрыва стали 158 человек. Более шести тысяч людей получили ранения. Ливанский президент Мишель Аун считает, что к взрыву могут быть причастны внешние силы, пишет агентство «Политика сегодня».

На помощь ливанским коллегам прибыли специалисты из России. Самолеты МЧС РФ привезли в Бейрут более сотни российских врачей, спасателей, психологов и кинологов.