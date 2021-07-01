Почти 500 человек умерли в Канаде из-за аномальной жары

Последние пять дней в канадской провинции Британская Колумбия стоит аномальная жара. По данным властей, из-за этого могли умереть почти 500 человек. Об этом сообщил CBC со ссылкой на коронера провинции Лизу Лапойнт.

Издание отметило, что 28 июня в Канаде зафиксировали рекордный показатель температуры. Воздух прогрелся до +47,9 градуса.

«В коронерскую службу Британской Колумбии с пятницы до 13:00 среды поступили сообщения по меньшей мере о 486 внезапных смертельных случаях», — сказала Лапойнт.

Она уверена, что причиной большинства смертельных случаев стала именно жара. Ранее за такой же срок в провинции фиксировали максимум 165 внезапных смертей. При этом канадская полиция днем ранее сообщила, что стала получать намного больше сообщений о внезапных смертях с приходом в страну аномальной жары.

По данным издания, в городе Бернаби правоохранители получили 25 таких сообщений только с начала недели. Официальных причин гибели этих людей пока нет, однако правоохранители уверены, что большинство их них произошли на фоне жары.

Еще больше летальных исходов зафиксировали в графстве Суррей — 28 июня правоохранители посетили 20 вызовов о внезапных смертях, а к середине утра 29 июня — еще 18. При этом обычно в день поступает порядка пяти звонков такого характера.