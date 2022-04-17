Почти 50% жителей Германии оказались недовольны работой Шольца

Работой канцлера Германии Олафа Шольца оказались недовольны 49% жителей страны. К такому выводу пришли специалисты института изучения общественного мнения Insa.

По результатам опроса, работой нового канцлера недовольны 49% немцев. Такая цифра стала самой высокой с момента вступления Шольца в должность. При этом 38% участников исследования положительно оценили деятельность канцлера, уточнила газета Bild am Sonntag.

Еще сотрудники центра попросили респондентов оценить работу федерального правительства. Довольных набралось 35%, а 55% немцев заявили о своем недовольстве. Всего в опросе участвовали 1002 человека. Издание не уточнило, в какой период проводилось исследование.

В начале апреля Шольца освистали на митинге в городе Эссен. Во время выступления канцлера люди с задних рядов толпы стали кричать и свистеть. Особенно присутствующим не понравилось заявление Шольца о том, что в Германии с солидарностью относятся и к украинским беженцам. Также люди стали активнее кричать на словах о коронавирусе.