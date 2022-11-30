Мир 30 ноября 2022, 00:52 Почти 50 уголовных дел возбудили против жителей Чехии за поддержку СВО iRozhlas: 49 уголовных дел возбудили против поддержавших российскую СВО жителей Чехии freepik

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В Чехии правоохранители завели 49 уголовных дел на местных жителей, которые поддержали спецоперацию России на Украине. Об этом сообщило чешское издание iRozhlas со ссылкой на представителя полиции Онджея Моравчика.

По его словам, количество подобных уголовных дел в стране растет с каждым днем. В Telegram-канале RT пояснили, что, согласно чешским законам, в первый раз обвиняемый может получить до года колонии. Однако за повторное нарушение человеку может грозить до трех лет лишения свободы.

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В парке «Летна» в центре Праги 26 ноября состоялся антиправительственный митинг. На улицы чешской столицы вышли около 600 местных жителей. Они требовали от властей снижения цен на электричество и прекращения экспорта электроэнергии. Также демонстранты раскритиковали Евросоюз и НАТО за помощь Украине. Местные СМИ сообщили, что организатором выступил Национальный совет обновления.

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На митинг в конце ноября вышли и жители Великобритании. Около 70 тысяч преподавателей устроили забастовки, которые хотят поддержать врачи, преподаватели и железнодорожники. Акции протеста спровоцировало решение властей увеличить налоги и сократить государственные расходы.