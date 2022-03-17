Почти 50 тонн гумпомощи доставили из России в Луганск

Еще одна автоколонна МЧС России привезла в Луганск более 48 тонн гуманитарной помощи. Эту информацию передало Луганское агентство новостей (ЛИЦ) со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР.

«Нынешний конвой российских спасателей, состоящий из пяти автомобилей, доставил в Луганск более 48,5 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, стройматериалов, а также наборы сухих продовольственных товаров от всероссийской политической партии „Единая Россия“», — сказано в сообщении МЧС.

В материале также говорится, что эта колонна грузовиков с гуманитарной помощью из РФ для ЛНР стала 111-й по счету с начала конфликта в Донбассе.

В МЧС ЛНР отметили, что доставка соответствует всем нормам и требованиям международного законодательства.

Машины гуманитарной колонны МЧС России и Абхазии доставили в Луганск более 41 тонны гуманитарной помощи 12 марта, 10 марта приехала гумпомощь от «Единой России». Первые грузовики МЧС России с гуманитарной помощью прибыли в ДНР и ЛНР в августе 2014 года.