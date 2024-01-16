Мир 16 января 2024, 13:46 Почти 50 ракет выпустили из сектора Газа по югу Израиля Юг Израиля подвергся массированному ракетному удару из Газы Ilan Assayag / Global Look Press

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Южные районы Израиля обстреляли ракетами из сектора Газа. Всего по региону выпустили около 50 снарядов, сообщил израильский 12-й канал.

Израильская система ПРО «Железный купол» перехватила часть ракет, но некоторые достигли цели. По данным издания Ynet, одна из них попала в магазин в городе Нетивот. Журналисты не привели информацию о жертвах и пострадавших.

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Израильская армия во вторник, 16 января, объявляла воздушную тревогу у восточной границы с Газой. В Минобороны Израиля накануне сообщили, что интенсивные боевые действия в анклаве завершились. В ведомстве анонсировали скорое завершение боев на юге Газы.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что Газой должно управлять палестинское правительство, которое не угрожает Израилю. По информации Минздрава Палестины, с 7 октября в Газе при израильских обстрелах погибли более 24 тысяч человек, ранения получили свыше 60 тысяч.