16 января 2024, 13:46
Почти 50 ракет выпустили из сектора Газа по югу Израиля
Юг Израиля подвергся массированному ракетному удару из Газы
Южные районы Израиля обстреляли ракетами из сектора Газа. Всего по региону выпустили около 50 снарядов, сообщил израильский 12-й канал.
Израильская система ПРО «Железный купол» перехватила часть ракет, но некоторые достигли цели. По данным издания Ynet, одна из них попала в магазин в городе Нетивот. Журналисты не привели информацию о жертвах и пострадавших.
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Израильская армия во вторник, 16 января, объявляла воздушную тревогу у восточной границы с Газой. В Минобороны Израиля накануне сообщили, что интенсивные боевые действия в анклаве завершились. В ведомстве анонсировали скорое завершение боев на юге Газы.
Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что Газой должно управлять палестинское правительство, которое не угрожает Израилю. По информации Минздрава Палестины, с 7 октября в Газе при израильских обстрелах погибли более 24 тысяч человек, ранения получили свыше 60 тысяч.
Израиль
Конфликт Израиля и Палестины
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