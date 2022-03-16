Почти 50 мирных жителей погибли в ДНР менее чем за месяц

За время эскалации со стороны украинских военных в Донецкой Народной Республике погибли 49 мирных жителей. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 27 дней эскалации со стороны ВФУ погибли 49 мирных жителей, за текущие сутки — двое. Ранения различной степени тяжести получили 237 мирных жителя, в том числе 15 детей», — написало представительство ДНР в своем Telegram-канале.

За прошедшие сутки пострадали 11 человек. Всего в ходе обстрелов повредили 1146 жилых домов, а также 330 объектов гражданской инфраструктуры и 189 транспортных средств. СЦКК зафиксировано 1118 фактов ведения огня.

«Всего противником выпущено 13 863 боеприпаса различного калибра, включая 17 ракет из тактического ракетного комплекса „Точка-У“ и 562 ракеты РСЗО БМ-21 „Град“» — уточнили в сообщении.

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ ударили «Точкой-У» по микрорайону Солнечный в Макеевке. Система ПВО сбила снаряд, но его обломки упали на населенный пункт.