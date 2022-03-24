Почти 400 военных ВСУ перешли на сторону ДНР

С начала спецоперации на сторону Донецкой народной республики перешли 369 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Из 369 украинских военных, перешедших на сторону ДНР, 40 находятся в больницах. С начала текущих суток к рядам ополченцев примкнули пятеро военнослужащих 54-й механизированной бригады ВСУ, которые добровольно сложили оружие.

В Марьинке нацисты осознали, что их ждет такая же участь, как бандеровцев в Волновахе, и спешно покинули город, оставив неприкрытым тыл военных ВСУ. Они заверили силовиков, что помощь к ним придет, а их якобы перебрасывают на другое направление.

Народная милиция ДНР настоятельно рекомендовала всем украинским силовикам не ждать команды сложить оружие и последовать примеру их товарищей, потому что командование их бросило и помощи не будет.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении 102 населенных пунктов, включая Урожайное, Сладкое и Золотую Ниву. Идут бои за Мариуполь, Марьинку, Новомихайловку, Новобахмутовку. Продолжается зачистка Верхнеторецкого.