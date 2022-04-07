Почти 400 преступлений против выходцев из РФ совершили в Германии с начала спецоперации

В Германии с начала спецоперации на Украине зафиксировали 383 преступления против выходцев из России. Об этом сообщила глава немецкого МВД Нэнси Фезер в интервью медиагруппе Funke.

«В основном это оскорбления, порча имущества, но также и акты насилия. Для нас ясно: мы защищаем всех людей в нашей стране», — заявила Фезер.

Она отметила, что 181 преступление совершено против лиц украинского происхождения.

О притеснениях русскоговорящих людей в Германии, в том числе детей, в марте рассказал создатель сообщества для русскоязычных и русских немцев в Германии. В школе детям разрешают разрисовать российский флаг и написать, что он вражеский. Агрессивные публикации о российской политике стали появляться даже в детских журналах. Мать школьника, русская жительница Германии, рассказала, что сына заставили подметать двор школы из-за отказа пожертвовать деньги на гуманитарную помощь Украине.

Ранее Германия решила выслать 40 российских дипломатов. В МИД РФ пообещали, что «недружественные действия» не останутся без последствий.