01 января 2024, 14:53
Почти 400 человек задержали в новогоднюю ночь во Франции
Глава МВД Дарманен: во Франции в новогоднюю ночь задержали 380 человек
В новогоднюю ночь во Франции полицейские задержали 380 человек. Об этом в соцсети X сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
«По всей стране провели 380 задержаний, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Запуски фейерверков в неразрешенных местах сократились на 80%», — написал он.
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Кроме того, во Франции во время беспорядков в новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей, что на 10% меньше, чем в 2022 году.
Дарманен отмечал, что для обеспечения порядка в республике задействовали порядка 90 тысяч жандармов и полицейских на фоне введения максимального уровня террористической опасности.
В ноябре во французском городе Роман-Сюр-Изер произошли массовые волнения из-за смерти подростка после удара ножом. Протестующие переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, требовали от правительства справедливости и правосудия.
Задержания
Беспорядки
Франция
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