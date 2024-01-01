Мир 01 января 2024, 14:53 Почти 400 человек задержали в новогоднюю ночь во Франции Глава МВД Дарманен: во Франции в новогоднюю ночь задержали 380 человек Telmo Pinto / Global Look Press

Читать 360tv в

В новогоднюю ночь во Франции полицейские задержали 380 человек. Об этом в соцсети X сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

«По всей стране провели 380 задержаний, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Запуски фейерверков в неразрешенных местах сократились на 80%», — написал он.

Реклама

Кроме того, во Франции во время беспорядков в новогоднюю ночь сожгли 745 автомобилей, что на 10% меньше, чем в 2022 году.

Дарманен отмечал, что для обеспечения порядка в республике задействовали порядка 90 тысяч жандармов и полицейских на фоне введения максимального уровня террористической опасности.

В ноябре во французском городе Роман-Сюр-Изер произошли массовые волнения из-за смерти подростка после удара ножом. Протестующие переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, требовали от правительства справедливости и правосудия.