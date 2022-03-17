Почти 400 бронежилетов, которые собирались отправить на Украину, украли из здания некоммерческой организации Ukrainian Congress Committee of America в Нью-Йорке. Пока похищенное найти не удалось, сообщило РИА «Новости».

В полицейском управлении города агентству заявили, что правоохранители прибыли на вызов о краже сегодня около 09:19 по адресу 203 Вторая авеню.

«Когда сотрудники прибыли на адрес, им сообщили, что около 400 пуленепробиваемых жилетов были похищены из здания», — уточнили представитель управления.

В полиции предположили, что бронежилеты были переданы этой НКО, то кем — неизвестно. Расследование продолжается.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Штаты увеличат объем финансирования обороны Украины до одного миллиарда долларов на этой неделе. Байден подчеркнул, что готовится поставлять еще больше оружия Украине.

В новые поставки войдут 800 систем противовоздушной обороны, девять тысяч переносных противотанковых комплексов, семь тысяч единиц стрелкового оружия, беспилотники и 20 миллионов единиц боеприпасов.