Мир 12 марта 2023, 01:01 Почти 40 человек попали в больницы в результате крупного ДТП в Венгрии Десять детей и 29 взрослых попали в больницу в результате крупного ДТП в Венгрии freepik

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В Венгрии произошло крупное ДТП. Столкнулись 42 автомобиля, в том числе 5 грузовиков. В результате аварии пострадали 39 человек, а также сгорело 19 машин. Об этом сообщили в Главном полицейском управлении страны.

Уточняется, что в больницы доставили 29 взрослых и 10 детей. Из них 14 получили серьезные травмы, в том числе в тяжелом состоянии находится четверо несовершенолетних. Состояние одного из пострадавших вызывает у медиков опасения.

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ЧП произошло 11 марта в 20 километрах от Будапешта на автодороге M1. По предположениям полиции, причиной происшествия мог стать сильный ветер, который поднял пыль, из-за чего существенно ухудшилась видимость.

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Для эвакуации раненых задействовали четыре вертолета и 16 машин скорой помощи, которые из столицы и других ближайших городов.

Ранее сообщалось, что в Бразилии под поезд попал школьный автобус. Автобус проезжал железнодорожный переезд, и в этот момент его снес товарный состав. В результате ДТП погибли две девочки, еще шесть человек получили травмы.