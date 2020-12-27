Почти 40 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Камеруне

«Большинство из пассажиров возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год, или это были бизнесмены, везущие подарки для новогодних праздников», — рассказал представитель местной администрации Абсалом Мононо Волоа.

Собеседник добавил, что 37 — не окончательная цифра. Погибших может быть больше. В момент аварии в автобусе, который ехал в столицу Камеруна Яунде из города Фумбан, находились более 60 человек.

Более подробной информации о ДТП пока нет.