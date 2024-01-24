Мир 24 января 2024, 17:33 Почти 40 человек погибли из-за пожара на востоке Китая Xinhua: 39 человек стали жертвами пожара в городе Синьюй в Китае

Читать 360tv в

Крупный пожар вспыхнул в одном из магазинов города Синьюй на востоке Китая. Из-за возгорания погибли 39 человек, еще девять горожан пострадали. Об этом сообщило издание Xinhua.

Пожар зафиксировали около 15:30 по местному времени. На место ЧП прибыли спасатели. Точную причину возгорания пока не установили.

Реклама

По данным Центрального телевидения Китая, огонь вспыхнул на подземном этаже многоэтажного здания.

Ранее крупный пожар произошел в столице Сербии. По данным МВД страны, в Белграде загорелся крупнейший китайский рынок. В тушении пожара принимали участие десятки расчетов и вертолет. Огонь перекинулся на торговый центр, густым дымом заволокло район Нови-Београд. В результате пожара никто из горожан не пострадал.

Местные жители рассказали, что загореться могла одна из точек общественного питания в торговом центре. По их словам, ранее в заведении уже случались пожары из-за неисправной проводки.