Мир 22 декабря 2023, 10:50 Почти 4 тысячи грузовиков встали в пробку на украинско-польской границе Около 3,9 тысячи грузовиков скопилось на украинском КПП на границе с Польшей Benjamin Nolte / Global Look Press

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На украинском КПП на границе с Польшей скопилось 3,9 тысячи грузовиков. Об этом рассказал представитель государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко на телемарафоне, трансляцию которого вели на YouTube-канале.

По его словам, на границе заблокировали сразу четыре направления. По состоянию на утро пятницы, 22 декабря, в пробке на территории Польши в сторону Украины скопилось 3,9 тысячи грузовых машин.

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«Больше всего напротив пункта пропуска „Ягодин“ — более 1,7 тысячи грузовиков», — подчеркнул он.

Машины двигаются, но гораздо меньше, чем до начала блокировки, уточнил Демченко. Серьезный затор образовался на самом большом инфраструктурном объекте и направлении «Ягодин». За 21 декабря его пересекло около 170 грузовиков.

В начале ноября водители начали блокировать КПП на границе с Украиной. Своеобразный протест начался из-за того, что поляки стали терять работу из-за конкуренции с соседями. Во время забастовки на границе скончались три украинских дальнобойщика.