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    04 июня 2022, 10:55

    Почти 4 млн северокорейцев заразились необычной лихорадкой

    Врачи КНДР сообщили, что общее количество пациентов с лихорадкой приблизилось к 4 млн с конца апреля

    Анна Усачева

    Врачи КНДР только за последние сутки выявили почти 80 тысяч случаев заражения лихорадкой. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

    При этом с конца апреля общее число заболевших лихорадкой приблизилось к четырем миллионам. 4 июня источник сообщил о 3 996 690 пациентов, у которых обнаружили симптомы заболевания. С конца апреля полностью выздоровели 2,85 миллиона жителей КНДР. Еще 146 тысяч проходят лечение.

    При этом суточное количество заболевших не превышает 100 тысяч случаев. 4 июня врачи в КНДР сообщили о более чем 79 100 пациентах с симптомами лихорадки.

    В статистику по заболеваемости включают не только пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Источник отметил, что на подобный шаг власти КНДР пошли из-за ограниченных возможностей корректного выявления COVID-19.

    За последний день от лихорадки скончался один житель Северной Кореи. Таким образом общее число летальных исходов заболевания лихорадкой с конца апреля составило 71 случай.