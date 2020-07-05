Почти 38 случаев COVID-19 выявили за сутки в Бразилии

В Бразилии за сутки зафиксировали почти 38 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще свыше тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом скончались.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на в Министерство здравоохранения страны. Ведомство заявило, что за прошедшие сутки в Бразилии выявили 37 923 заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране этот диагноз подтвердили у 1 577 004 пациентов, Из них 64 265 человек скончались от коронавируса, причем за последние сутки это число выросло на 1091 погибшего.

Ранее стало известно, что власти Испании приняли решение закрыть на карантин целый район автономного сообщества Каталония. Речь идет о Сегрии — там зафиксировали вспышку коронавируса. По данным властей, именно в этом районе риск заболеть COVID-19 намного выше, чем в других. В Сегрии поживает почти 210 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса нового типа 11 марта 2020 года. С начала распространении инфекции в мире зафиксировали более 10,9 миллиона случаев заражения. Многие пациенты смогли победить болезнь, однако свыше 523 тысяч человек уже скончались о COVID-19.