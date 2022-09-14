Почти 3000 жителей приграничных сел в Армении эвакуировали из-за обстрелов со стороны Азербайджана | 360°

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Почти 3000 жителей приграничных сел в Армении эвакуировали из-за обстрелов со стороны Азербайджана

Омбудсмен Григорян: из приграничных сел в Армении эвакуировали 2750 человек

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Более 2700 жителей сел, расположенных на армяно-азербайджанской границе, эвакуировали из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Армении Кристине Григорян.

По данным омбудсмена, на сегодняшний день из приграничных населенных пунктов вывезли 2750 человек, написал ТАСС.

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«Подавляющее большинство перемещенных лиц составляют женщины, дети, пожилые люди, в том числе люди с инвалидностью», — говорится в заявлении аппарата уполномоченного.

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Обстановка на границе обострилась ночью 13 сентября. В Минобороны Армении сообщили, что подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций в направлениях населенных пунктов Артаниш, Ишханасар, Сотк, Варденис, Горис и Капан.

По данным премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в результате обстрелов на границе погибли 49 человек, сообщал «Sputnik Армения». Правительство республики обратилось к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с усилившимися обстрелами.

В Минобороны Азербайджана обвиняют в агрессии Армению. По данным ведомства, армянские военные нарушают принятые договоренности и обстреливают позиции азербайджанских военных, а также населенные пункты Зейли, Йеллиджа и Йухары Айрым, уточнил RT.

Конфликт Азербайджана и Армении

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