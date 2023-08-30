Мир 30 августа 2023, 18:59 Почти 300 тысяч жителей Флориды остались без света из-за урагана Ураган «Идалия» оставил без электричества более 300 тысяч жителей Флориды Unsplash

Читать 360tv в

Ураган «Идалия», обрушившийся на юго-восточное побережье США, лишил электроэнергии почти 300 тысяч человек во Флориде. Данные опубликовал мониторинговый ресурс PowerOutage.us.

На 18:40 по московскому времени без света оставались 275 396 жителей Флориды.

Реклама

Шторм «Идалия» также нарушил электроснабжение нескольких районов западной кубинской провинции Пинар-дель-Рио, написали на новостном портале Cubadebate. Из-за порывов ветра и большого количества осадков около 60% потребителей остались без света.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 46 округах из-за урагана, сообщил RT. Жителей низменных районов у побережья Мексиканского залива эвакуировали.

Военно-морские силы США заранее начали эвакуировать корабли и самолеты из Флориды в ожидании стихии. Воздушные суда, оставшиеся в штате, перевели в ангары.

По данным телеканала CNN, президент США Джо Байден планирует обратиться к населению в связи с ситуацией во Флориде.