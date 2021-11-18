Почти 300 тысяч доз спермы быков арестовали в Башкортостане

В Башкортостане арестовали 298 тысяч доз семенной жидкости быков. Как сообщил Telegram-канал Baza, теперь их планируют продать за внушительную сумму — 34 миллиона рублей.

Жидкость, имеющую большое значение для сельского хозяйства, арестовали из-за долгов АО «Башкирское». Сначала компания получила субсидию от местного минсельхоза, но потом ее отменили. Получилось так, что на акционерном обществе повис долг — не по его вине.

Денег у «Башкирского» не оказалось, а в числе оставшегося имущества было дорогое для сельхоза семя быков. Приставы арестовали его для дальнейшей реализации на торгах. Как сообщил Telegram-канал, начальная цена доз на аукционе — 34 миллиона рублей.

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