Почти 300 человек заразились новым типом пневмонии в Китае

Больше всего людей пострадали в провинции Хубэй, число зараженных там составило 270 человек. В Пекине пострадали пять человек, в провинции Гуандун — 14. А в Шанхае заразились два человека.

Также еще в 14 провинциях местные власти отправили на карантин 54 человека с симптомами заражения новым вирусом. В Японии и Южной Корее по одному зарегистрированному случаю заражения, в Таиланде — два. Четверо заболевших в Китае, умерли.

Новый тип короновируса передается от человека к человеку, 14 врачей заразились от своих пациентов.