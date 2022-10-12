Мир 12 октября 2022, 08:43 Поделиться Telegram

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Viber Почти 300 боевиков подготовили на Украине для захвата райцентра в Белоруссии — КГБ Глава КГБ Тертель: на Украине подготовили 300 боевиков для захвата райцентра Белоруссии Общественное достояние/Wikipedia

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На Украине подготовили почти 300 боевиков, чтобы те захватили один из районных центров Белоруссии, заявил глава Комитета госбезопасности республики Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1». По его данным, преступников готовили при участии иностранных спецслужб.

Тертель уточнил, что районный центр после захвата должен был стать плацдармом для дальнейшего развития наступательной операции. Глава КГБ Белоруссии добавил, что иностранные инструкторы также ведут подготовку боевиков на территории Польши и Литвы.

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По словам Тертеля, Запад также рассматривает возможность использования тактического ядерного оружия в отношении Белоруссии и России. Он добавил, что есть и другие варианты, например, подготовка терактов на территории республики.

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«Совершение терактов на железной дороге — по пути движения воинских формирований наших и союзников. Уже есть призывы в отдельных социальных сетях», — отметил глава КГБ.

Тертель обратил внимание, что западные спецслужбы пытаются от этого дистанцироваться, но в реальности оказывают помощь преступникам в Польше, Литве и Украине.

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