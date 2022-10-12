Все новости
Мир
12 октября 2022, 09:15
Россия продолжит добиваться участия в расследовании ЧП на «Северных потоках»
Спецоперация
12 октября 2022, 09:12
Герой спецоперации «Z» рядовой Баранов отразил нападение диверсионной группы ВСУ
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Эксклюзив
12 октября 2022, 09:03
«Птички» летят на фронт. Волонтеры Подмосковья доставили помощь военным в Донбасс
Происшествия
12 октября 2022, 08:54
Самодельная бомба небольшой мощности взорвалась у входа на центральный рынок Мелитополя
Спецоперация
12 октября 2022, 08:53
Пламенный привет. Тренировку стрельбы мобилизованных из пулемета показали на видео
Важное
12 октября 2022, 08:51
ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту
Мир
12 октября 2022, 08:47
МИД Китая напомнил США о плане по захвату семи стран за пять лет
Мир
12 октября 2022, 08:43
Почти 300 боевиков подготовили на Украине для захвата райцентра в Белоруссии — КГБ
Мир
12 октября 2022, 08:40
Попыткам ВСУ пойти на Крым предсказали неудачу во Франции