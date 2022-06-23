Почти 30 военных самолетов КНР вошли в зону ПВО Тайваня
Минобороны Тайваня: 29 военных самолетов Китая вошли в опознавательную зону ПВО острова
Китайские военные самолеты вошли в зону действия систем противовоздушной обороны Тайваня. Об этом сообщило Министерство обороны острова.
В операции приняли участие пять истребителей Shenyang J-11, восемь Shenyang J-16, четыре Су-30, самолеты Shaanxi Y-8 и Shaanxi Y-9, воздушные суда радиоэлектронной борьбы и другие.
Власти Тайваня развернули зенитно-ракетные комплексы и направили в небо патруль для мониторинга ситуации.
Армия Китая регулярно проводит военные учения в районе Тайваня на фоне обострения отношений с США, из-за вопроса о статусе острова.
Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Китай готов к военным действиям в случае попытки Тайваня стать независимым. По его словам, китайские власти рассматривают жителей острова исключительно братским народом, который разделяет Тайваньский пролив.