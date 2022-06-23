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    23 июня 2022, 16:29

    Почти 30 военных самолетов КНР вошли в зону ПВО Тайваня

    Минобороны Тайваня: 29 военных самолетов Китая вошли в опознавательную зону ПВО острова

    Максим Зинкин

    Китайские военные самолеты вошли в зону действия систем противовоздушной обороны Тайваня. Об этом сообщило Министерство обороны острова.

    Почти 30 военных самолетов КНР вошли в зону ПВО Тайваня

    В операции приняли участие пять истребителей Shenyang J-11, восемь Shenyang J-16, четыре Су-30, самолеты Shaanxi Y-8 и Shaanxi Y-9, воздушные суда радиоэлектронной борьбы и другие.

    Власти Тайваня развернули зенитно-ракетные комплексы и направили в небо патруль для мониторинга ситуации.

    Армия Китая регулярно проводит военные учения в районе Тайваня на фоне обострения отношений с США, из-за вопроса о статусе острова.

    Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Китай готов к военным действиям в случае попытки Тайваня стать независимым. По его словам, китайские власти рассматривают жителей острова исключительно братским народом, который разделяет Тайваньский пролив.