Мир 21 февраля 2023, 22:45 Почти 30 вагонов с углем сошли с рельсов в США Поезд с углем сошел с рельсов в Небраске

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Поезд с углем 21 февраля потерпел крушение в американском штате Небраска. С рельсов сошло около 30 вагонов. Информация о пострадавших уточняется, пишет газета Independent.

ЧП с составом компании Union Pacific произошло в нескольких километрах от города Гётеборг. В заявлении железнодорожной компании говорится, что сейчас проводится операция по очистке места происшествия. К работам привлечена тяжелая техника.

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Видео с места появилось в Сети. На кадрах видны покореженные вагоны. Рядом находятся рабочие, ликвидирующие последствия ЧП.

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Это не первый инцидент в США на железной дороге. В начале февраля в штате Огайо сошел с рельсов состав, перевозивший химикаты, что привело к экологической катастрофе.

Во вторник в пригороде Майами произошел взрыв в сварочной мастерской, после чего начался сильный пожар. В результате ЧП сгорело несколько машин, включая бензовоз.