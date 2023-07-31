Мир 31 июля 2023, 17:04 Почти 30 неразорвавшихся мин нашли на пляже в окрестностях Стамбула NTV: на пляже курорта Шиле в окрестностях Стамбула обнаружили 28 неразорвавшихся мин РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти провинции Шиле закрыли черноморский пляж в окрестностях Стамбула после обнаружения рядом с берегом как минимум 28 неразорвавшихся мин. Об этом изданию NTV рассказали представители руководства региона.

«В 10:00 утра 30 июля водолазы нашли как минимум 28 боеприпасов в опасной близости от берега. Восемь из них уже доставили на полигон и уничтожили», — указали в сообщении.

Реклама

По прогнозам властей провинции, полностью снаряды ликвидируют уже к 2 августа, но не исключено появление новых мин.

«В настоящее время глубоководные службы и водолазы продолжают изучать морское дно», — добавили они.

РИА «Новости» со ссылкой на полицейский департамент Шиле уточнил, что правоохранители ограничили доступ на пляж Софулар.

«На остальных пляжах никаких проблем нет, поэтому они полностью доступны для желающих», — отметили в ведомстве.

Ранее Минобороны России предупредило мореплавателей об опасности судоходства в северо-западной части Черного моря из-за украинских мин.