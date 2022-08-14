Почти 30 человек пропали без вести после взрыва в ТЦ в Ереване

В результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване без вести пропали 27 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь мэрии Левон Сардарян.

«По состоянию на данный момент в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» три человека погибли, 61 ранен, 27 пропали без вести», — написал в соцсетях Сардарян, его процитировало РИА «Новости».

Взрыв прогремел в торговом центре около 13:00 по московскому времени. Одно из зданий обрушилось, под завалами оказались люди. По предварительным данным, взорвался склад взрывчатых веществ, могла сдетонировать пиротехника.

Ранее стало известно, что из-под завала извлекли тело третьего погибшего — женщины, ее личность пока не установлена. На месте происшествия работают экстренные службы. Завалы разгребают в ручную, так как работа тяжелой техники может навредить тем, кто остался под грудой обломков. Периодически объявляют «минуту тишины», чтобы услышать выживших. Сардарян пояснил, что из-за этого поисково-спасательные работы идут медленно.