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    22 ноября 2021, 07:30

    Почти 30 человек попали в больницы после наезда машины на толпу в США — СМИ

    CNN: 28 человек попали в больницы после наезда машины на толпу в Висконсине

    Наза Салех Захи

    По крайней мере 28 человек с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницы города Уокешо штата Висконсин после того, как автомобиль наехал на участников рождественского парада. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей медучреждений.

    Почти 30 человек попали в больницы после наезда машины на толпу в США — СМИ

    Представители больниц заявили, что три человек сейчас в критическом состоянии, шестеро — в состоянии средней тяжести, четверо — в тяжелом.

    Начальник полицейского управления города Дэн Томпсон рассказал, что в результате произошедшего несколько человек погибли. Однако пока стражи порядка не готовы говорить о точном количестве жертв. Ранее сообщалось, что госпитализированы 23 человека — 12 детей и 11 взрослых.

    Красный внедорожник протаранил участников рождественского шествия в Уокеше в 16:39 в воскресенье (01:39 понедельника по московскому времени). Полиция сообщило, что задержала человека, который представляет интерес для следствия. О том, является ли им водитель машины, не уточняется.

    Отделение Федерального бюро расследований США по штату Висконсин подчеркнуло, что оказывает поддержку местным стражам порядка.