По крайней мере 28 человек с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницы города Уокешо штата Висконсин после того, как автомобиль наехал на участников рождественского парада. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей медучреждений.

Представители больниц заявили, что три человек сейчас в критическом состоянии, шестеро — в состоянии средней тяжести, четверо — в тяжелом.

Начальник полицейского управления города Дэн Томпсон рассказал, что в результате произошедшего несколько человек погибли. Однако пока стражи порядка не готовы говорить о точном количестве жертв. Ранее сообщалось, что госпитализированы 23 человека — 12 детей и 11 взрослых.

Красный внедорожник протаранил участников рождественского шествия в Уокеше в 16:39 в воскресенье (01:39 понедельника по московскому времени). Полиция сообщило, что задержала человека, который представляет интерес для следствия. О том, является ли им водитель машины, не уточняется.

Отделение Федерального бюро расследований США по штату Висконсин подчеркнуло, что оказывает поддержку местным стражам порядка.