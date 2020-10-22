Почти 30 человек погибли в Южной Корее после прививки от гриппа

В Южной Корее 28 человек умерли после прививки от гриппа. Из-за массовой гибели людей в республике предложили приостановить вакцинацию.

Издание Yonhap со ссылкой на национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний сообщило, что с 16 октября погибли 28 человек, которые ставили себе прививку от гриппа. Первый летальный случай был зафиксирован в пятницу: умер 17-летний школьник в городе Инчхон. Затем аналогичные смерти произошли в Сеуле, провинции Кенгидо и других регионах.

СМИ пишут, что большинство погибших — пожилые люди. Многие из них страдали другими заболеваниями.

Из-за роста случаев власти провели проверку, которая показала, что два летальных случая связаны с анафилактическим шоком. Это один из наиболее распространенных побочных эффектов. В шести случаях прямой связи между прививкой и гибелью человека не выявили.

Медицинская ассоциация Республики Корея предложила властям приостановить вакцинацию от гриппа до 29 октября.

В Южной Корее этой осенью привились от гриппа почти 13 миллионов человек. Массовая вакцинация проводилась для того, чтобы избежать дополнительной нагрузки на больницы в период пандемии коронавируса. Всего в Корее собирались привить около 30 миллионов жителей.