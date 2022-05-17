Почти 270 тысяч новых случаев коронавируса зафиксировали в Северной Корее

Около 270 тысяч новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 зафиксировали в Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям КНДР. Об это сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

От последствий инфекции за последние сутки умерли шесть человек, общее количество летальных исходов достигает 56 человек. В республике зафиксировано 1,48 миллиона заразившихся, из них победить болезнь удалось 819 тысячам человек, 663 тысячи граждан проходят лечение.

Впервые коронавирус на территории страны выявили 12 мая. На заседании Политбюро ЦК Трудовой партии присутствовал лидер республики Ким Чен Ын, он дал указание ввести во всех населенных пунктах страны локдаун.

За минувшие сутки северокорейские врачи также зарегистрировали 402,9 тысячи новых случаев неизвестной лихорадки. Пациенты пожаловались на высокую температуру. Страна столкнулась с крупнейшим потрясением с момента основания республики, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын. Долгое время от заболевания Северную Корею выручала политика полной изоляции, однако теперь ей может пригодиться помощь соседей — России и Китая.