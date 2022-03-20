Почти 250 тонн гуманитарной помощи доставило МЧС для жителей Донбасса и Украины

Колонна из 24 грузовиков МЧС РФ доставила очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины. Общий вес груза составил почти 250 тонн, сообщили в ведомстве.

Людям раздадут продукты питания и предметы первой необходимости, бутилированную воду.

Сегодня для населения ЛНР и ДНР привезли гуманитарную помощь также из Московской области. Ее собрали неравнодушные местные жители, представители Народного фронта, Общественной палаты региона и участники движения «Волонтеры Подмосковья».

Помимо продуктов, в населенные пункты Донбасса отправили одежду, обогреватели и строительную пленку для дверей и окон. Всего было собрано 50 тонн гуманитарного груза. В регионе продолжают работать пункты сбора гумпомощи.

Жители многих поселков и городов в Донбассе долгое время вынуждены были находиться без еды, воды и медикаментов. Им приходилось скрываться в подвалах, чтобы не попасть под обстрелы ВСУ.