Почти 250 иностранцев эвакуировали из Харькова в Крым на бронепоезде

Бронепоезд Южного военного округа использовали для эвакуации из Херсонской области Украины в Крым 248 иностранцев, включая 38 детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Эвакуированных доставили в город Армянск. В ближайшее время военные начнут решать вопрос о том, как вернуть иностранцев домой.

В пресс-службе уточнили, что из Харьковской области эвакуировали граждан Турции, Египта, Азербайджана, Пакистана, Швеции, Италии, Бразилии, Марокко, Индии, а также 41 украинца.

Для проведения операции к бронепоезду подцепили пять пассажирских вагонов. Пассажиров посадили около населенного пункта Антоновка. Эвакуацию провели по заявкам иностранцев, которые они подали в военную комендатуру Херсона.

Это уже вторая группа эвакуированных иностранцев. Сегодня из города Сумы российские военные вывели 723 человека, среди которых граждане Индии, Китая, Иордании и Туниса. Через гуманитарный коридор их доставили в Полтаву, откуда они поедут в Польшу.