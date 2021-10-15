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    15 октября 2021, 20:34

    Почти 240 человек попали под санкции Украины из-за выборов в Крыму и Донбассе

    СНБО утвердил санкции против 237 человек за думские выборы в Крыму

    Александра Ломейко

    На Украине ввели персональные санкции против 237 человек, причастных к организации выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. Об этом сообщил 24-й канал.

    Пресс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил, что в СНБО уже утвердили ограничительные меры.

    По словам Данилова, мера коснулась людей, которые участвовали в организации «незаконных выборов в оккупированном Крыму и Донбассе».

    Внесенные в санкционный список имена в СНБО не назвали.

    Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее предложил альтернативу дипломатическому диалогу по Крыму и Донбассу — разработку военного сценария по возвращению территорий.

    Бывший депутат Рады Ирина Фарион заявила, что Украина должна воспринимать Россию как врага.