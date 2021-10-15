Почти 240 человек попали под санкции Украины из-за выборов в Крыму и Донбассе
СНБО утвердил санкции против 237 человек за думские выборы в Крыму
На Украине ввели персональные санкции против 237 человек, причастных к организации выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. Об этом сообщил 24-й канал.
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил, что в СНБО уже утвердили ограничительные меры.
По словам Данилова, мера коснулась людей, которые участвовали в организации «незаконных выборов в оккупированном Крыму и Донбассе».
Внесенные в санкционный список имена в СНБО не назвали.
Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее предложил альтернативу дипломатическому диалогу по Крыму и Донбассу — разработку военного сценария по возвращению территорий.
Бывший депутат Рады Ирина Фарион заявила, что Украина должна воспринимать Россию как врага.